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В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС после прибытия миссии МАГАТЭ

Запорожские власти заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС после прибытия делегации МАГАТЭ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прекратились после прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Обстрелы, кстати, прекратились буквально после того, когда украинская сторона их [миссию МАГАТЭ] отпустила… Это было где-то после 13:00», — заявил представитель власти.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Киев попытался устроить провокацию для срыва прибытия рабочей группы МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Утром 1 августа украинские военные обстреляли территорию электростанции и место, где представители делегации должны были встретиться с российскими специалистами.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси примерно в 14:00 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС.

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Алевтина Запольская
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