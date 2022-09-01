В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на Украине

Foreign Affairs: появление военнослужащих НАТО на Украине выльется в ядерную войну

Появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом предупреждает журнал Foreign Affairs.

Издание поясняет, что в случае гибели или ранения своих военнослужащих альянс будет вынужден ответить, и эта эскалация в худшем случае может привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия. Сейчас страны военного блока пытаются предотвратить подобную ситуацию, но «Запад становится все смелее и активнее», пишут авторы.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс раскритиковал отказ Соединенных Штатов прислушаться к президенту России Владимиру Путину, заявившему о невозможности расширения НАТО. «Президент Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предупреждала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но в Вашингтоне отвергли эти призывы», — сказал он, подчеркнув, что США и прежде были замечены в подобном поведении.