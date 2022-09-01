Перечислены самые модные стрижки на осень 2022 года

Редактор Glamour Тернер заявила, что актуальной осенью 2022 года станет стрижка «бабочка»

Модный редактор перечислила самые модные стрижки на осень 2022 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания Glamour.

В первую очередь журналистка Эль Тернер заявила, что актуальными станут прически, которые были популярны в 1970-х годах. Среди них, в частности, стрижка под названием «новая Рэйчел», имитирующая образ Рэйчел Грин из сериала «Друзья», а также многослойная каскадная стрижка «бабочка» и «сэйчел» — сочетание «шегги» и «новой Рэйчел».

Помимо этого, по словам эксперта, в моду вернутся стрижка «занавес» с пробором посередине и различные прически, обрамляющие лицо. «Челки также будут достаточно трендовыми — причем в различных вариациях. Обязательно присмотритесь к ним», — высказалась в заключение автор материала и добавила, что популярность обретет и «боб».

Ранее редактор Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).