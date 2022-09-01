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В Энергодаре сообщили о начале работы МАГАТЭ на ЗАЭС

Администрация Энергодара сообщила о начале осмотра ЗАЭС миссией МАГАТЭ с «Росатомом»

Фото: РИА Новости

Администрация Энергодара, где расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС), сообщила о начавшейся работе делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на станции, передает ТАСС.

«Миссия МАГАТЭ в сопровождении сотрудников "Росатома" начала осмотр ЗАЭС», — сказал собеседник агентства.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в направлении ЗАЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Известно, что агентство поставило своей целью предотвращение ядерной аварии. Отмечается, что инспекция будет носить чисто технический характер.

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Алевтина Запольская
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