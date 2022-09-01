Путин порассуждал об укреплении позиций России

Путин заявил о необходимости действовать решительно для укрепления позиций России

Необходимо действовать решительно и аккуратно для укрепления позиций России изнутри и снаружи. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде, его слова передает ТАСС.

«У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой — аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», — сказал глава государства.

Также он отметил, что Россия является активно развивающейся страной.

О предстоящем визите Путина в Калининград ранее 29 августа сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства должен обсудить с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита.