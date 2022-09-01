Появившуюся после атаки на «Яндекс.Такси» пробку в центре Москвы сняли на видео

Появившаяся после кибератаки на «Яндекс.Такси» пробка в центре Москвы попала на видео

После кибератаки на сервис «Яндекс.Такси» в центре Москвы образовалась огромная пробка, которая попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно множество желтых автомобилей «Яндекс.Такси», которые заполонили дорогу вместе с остальными машинами.

Уточняется, что пробка образовалась около станции метро «Кутузовская». По сообщениям очевидцев, машины стоят на Кутузовском проспекте уже больше двух часов.

Об инциденте стало известно 1 сентября. Водители «Яндекс Такси» в Москве получили десятки фейковых заказов, что привело к масштабным пробкам в районе станции метро «Кутузовская». В пресс-службе компании уточнили «Ленте.ру», что «Яндекс» занимается устранением последствий возникшей проблемы.