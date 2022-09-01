В России предложили выдавать промышленную ипотеку под три процента

В России предложили выдавать промышленную ипотеку инновационным компаниям под 3%

Некоторым российским компаниям могут начать выдавать промышленную ипотеку под 3 процента годовых. Такое предложение сделал Минпромторг, сообщает газета «Ведомости».

Минпромторг заявил о разработке механизма новой льготной программы кредитования для производственных предприятий. Министерство планирует обеспечить ставку в размере 3 процентов для инновационных технологических компаний и 5 процентов — для остальных заемщиков.

Промышленную ипотеку предложил запустить президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022. Тогда он отметил, что речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5 процентов для предприятий, которые хотят приобрести готовые площади под производство.

В июле директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов оценил пользу промышленной ипотеки. По его словам, новая программа позволит быстрее получать средства для импортозамещения. При этом экономист считает, что для решения более глобальных проблем этой меры будет недостаточно — в стране существует нехватка необходимых производств на фоне санкций, что связано с дефицитом квалифицированных кадров.