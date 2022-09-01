Посол России высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Посол России в Турции Ерхов понадеялся, что МАГАТЭ не отменят визит на Запорожскую АЭС

Посол России в Турции Алексей Ерхов высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в интервью газете Yeni Şafak.

«Мы надеемся, что запланированный визит не будет отменен в последний момент, как это было раньше, и что эксперты приедут и убедятся, что правда на нашей стороне», — сказал Ерхов. Он подчеркнул, что Россия достаточно открыта, а также готова показать атомную станцию и ситуацию вокруг нее международным экспертам.

Посол напомнил, что западные СМИ обвиняют в обстрелах ЗАЭС российскую армию, и назвал это абсурдом. «Мы не можем вести огонь на объекте, где мы присутствуем», — пояснил он. В качестве примера он привел ситуацию, когда российских военных обвиняют в размещении бронемашин вокруг электростанции. «Как еще мы можем защитить ЗАЭС от ракетных атак, если мы не разместим системы ПВО в непосредственной близости?» — задался вопросом Ерхов.

Миссия МАГАТЭ уже прибыла в город Запорожье, откуда направится в подконтрольный России Энергодар, где находится электростанция. Сообщается, что инспекция будет носить чисто технический характер. При этом утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По меньшей мере, три человека погибли, еще один ранен.