Начался открытый урок с Путиным в Калининграде

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном» в Калининграде

В Калининграде начался открытый урок «Разговор о важном» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Занятие проводится в ходе посещения главой государства Музейного и театрально-образовательного комплекса. Участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

О предстоящем визите Путина в Калининград сообщалось 29 августа. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что главная тема поездки — это 1 сентября, то есть День знаний, но президент России также предметно обсудит с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита.

С 1 сентября 2022 года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном». Центральными темами станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность и другие «ключевые аспекты жизни человека в современной России».