Найдены следы древнего канала для строительства Великих пирамид

PNAS: строители пирамид транспортировали камни к плато Гиза по ответвлению Нила

Французские ученые нашли следы древнего ответвления от реки Нил, проходящего в непосредственной близости от Великих пирамид. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), этот естественный канал имел достаточный уровень воды, чтобы его могли использовать для транспортировки камней при строительстве пирамиды Хеопса на плато Гиза.

Специалисты реконструировали изменения русла и поймы Нила в течение восьми тысяч лет, уделяя особое внимание династическому периоду и Древнему царству, когда были построены Великие пирамиды. Для этого они проанализировали образцы пород, извлеченные вблизи пирамиды Хеопса, где содержались остатки пыльцевых зерен, принадлежащих 61 виду растений. Так, была обнаружена пыльца осоковых (например, папируса), произрастающего у берегов Нила, пыльца тропических растений, принесенная рекой из других регионов Африки, а также пыльца гелофитов — болотных растений, указывающих на существование долговременных водоемов.

Общепризнано, что во время правления Четвертой династии (около 2613–2467 годы до нашей эры) существовал ныне высохший рукав Нила, протекавший по западному краю речной поймы — рукав Хуфу. Результаты исследования показывают, что в Африканский влажный период (англ. African humid period, AHP), который начался примерно 14 тысяч лет назад и закончился пять тысяч лет назад, уровень воды в рукаве Хуфу был максимально высоким и достигал пика около трех тысяч лет до нашей эры. Авторы работы полагают, что после окончания AHP, когда уровень воды в рукаве начал падать, западная пойма, обогащенная плодородным речным илом, стала экологически привлекательной для поселенцев.

В первой половине Древнего царства Египта (2686–2440 годы до нашей эры) уровень воды в рукаве Хуфу составлял 40 процентов от прежних значений, но при этом был относительно постоянным. С третьей по пятую династию рукав Хуфу благоприятствовал строителям пирамид, которые использовали его для транспортировки камня и материалов на речных судах. Как следствие, в этот период, особенно во время Четвертой династии, на плато Гиза увеличилось количество археологических памятников.