Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 3 июля 2025Россия

14-летняя российская школьница продала телефон и бесследно исчезла

Школьница из Челябинска продала телефон, уехала в Екатеринбург и исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Школьница из Челябинска продала телефон, уехала в Екатеринбург и бесследно исчезла. Ее поиски продолжаются уже неделю, об этом стало известно порталу Е1.ru.

Родственница 14-летней россиянки отметила, что та никогда в прошлом не конфликтовала с родителями. Женщина допустила, что школьнице захотелось испытать острых ощущений.

«Все было оговорено и спланировано заранее с ее друзьями, продали ее телефон в Челябинске, и поехали до Екатеринбурга. Для чего мы не знаем. Могут ходить по магазинам в поисках еды, денег у них нет», — поделилась она.

К поискам девушки сразу в двух городах привлекли волонтеров из отряда «Лиза Алерт». Учащаяся в день пропажи была одета в черную ветровку, футболку, джинсы, и бордовые кроссовки. Ее рост 164 сантиметра, она худая. У школьницы каштановые волосы и зеленые глаза.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропавшую школьницу достали мертвой из Финского залива.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели 28-летнего футболиста «Ливерпуля» в ДТП

    Раскрыта дата решения судьбы фон дер Ляйен

    Популярный актер рассказал о помощи Табакова с покупкой квартиры

    В российском приграничном регионе сообщили о взрыве дрона на парковке у «Пятерочки»

    В России признали проблемы с характеристиками новых самолетов

    Лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался о приговоре сооснователю группы

    Глава учебного спасцентра МЧС России использовал подчиненных для работ на участке

    Назван возраст формирования предрасположенности к ожирению

    Внутри орбиты Юпитера обнаружен межзвездный объект

    МВД составило портрет курьера из мошеннических схем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости