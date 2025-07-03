14-летняя российская школьница продала телефон и бесследно исчезла

Школьница из Челябинска продала телефон, уехала в Екатеринбург и исчезла

Школьница из Челябинска продала телефон, уехала в Екатеринбург и бесследно исчезла. Ее поиски продолжаются уже неделю, об этом стало известно порталу Е1.ru.

Родственница 14-летней россиянки отметила, что та никогда в прошлом не конфликтовала с родителями. Женщина допустила, что школьнице захотелось испытать острых ощущений.

«Все было оговорено и спланировано заранее с ее друзьями, продали ее телефон в Челябинске, и поехали до Екатеринбурга. Для чего мы не знаем. Могут ходить по магазинам в поисках еды, денег у них нет», — поделилась она.

К поискам девушки сразу в двух городах привлекли волонтеров из отряда «Лиза Алерт». Учащаяся в день пропажи была одета в черную ветровку, футболку, джинсы, и бордовые кроссовки. Ее рост 164 сантиметра, она худая. У школьницы каштановые волосы и зеленые глаза.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропавшую школьницу достали мертвой из Финского залива.