Шансы Польши получить репарации от Германии оценили

Политолог Камкин: в Польше понимают, что добиться репараций от Германии почти невозможно

Вопрос выплаты репараций Варшаве Берлином очень популярен среди польских политиков, при этом они понимают, что добиться денег почти невозможно. Так шансы Польши получить репарации от Германии в беседе с «Лентой.ру» оценил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По мнению Камкина, неслучайно этот вопрос подняли именно 1 сентября, в 83-ю годовщину вторжения немецкой армии в Польшу. «Это отнюдь не первый раз, когда польское правительство возвращается к вопросу репараций, подобное происходило и в 2017 году, и в 2019-м. Для польского политического класса это такой достаточно излюбленный вопрос, который сплачивает общественное мнение, то есть это работа на внутреннюю аудиторию», — сказал политолог.

Ранее Берлин давал понять Варшаве, что этот вопрос не стоит на повестке дня, напомнил Камкин.

В Берлине много раз говорили и Польше, и другим странам Восточной Европы, что вопрос территориальных претензий, вопрос репараций решен окончательно и бесповоротно на послевоенной конференции и пересмотру не подлежит Александр Камкин политолог

«"Восточные договоры", заключенные ФРГ с Чехословакией, Польшей, Советским Союзом, закрепили нерушимость границ. Понятно, что в нынешних условиях политического безумия возможно все, но тем не менее для немецкой стороны вопрос репараций является закрытым. И я думаю, в Варшаве это понимают, но используют этот политический троллинг», — заключил он.

В Министерстве иностранных дел ФРГ ранее прямо заявили, что считают этот вопрос закрытым. «Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Очередное требование о выплатах репараций за ущерб, понесенный во время Второй войны, озвучил ранее глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, общий ущерб составил 6,2 триллиона злотых, или 1,32 триллиона долларов США.