Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве

РБК: для покупки квартиры в ипотеку в Москве нужно получать более 118 тысяч рублей

Чтобы приобрести квартиру по льготной ставке в Москве, необходимо получать в месяц более 118 тысяч рублей. Размер зарплаты для покупки жилья в столице назвали в РБК.

Указанный заработок потребуется, если оформлять ипотеку с господдержкой на квартиру за 15 миллионов рублей и при наличии трех миллионов рублей для первоначального взноса. Каждый месяц придется отдавать за кредит 90,8 тысячи рублей. В случае семейной ипотеки ежемесячный платеж составит 83,9 тысячи рублей, а рекомендуемая зарплата должна быть на уровне 109 тысяч.

Для покупки нового жилья за 15 миллионов рублей в ипотеку по рыночной ставке придется ежемесячно платить 123 тысячи рублей и зарабатывать 159,9 тысячи. Аналогичные суммы необходимы и в случае со вторичным жильем.

В январе эксперты сферы недвижимости заявили, что для приобретения «однушки» в ипотеку в Москве нужно было зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц. Ранее для такой цели требовалась зарплата в 84 тысячи рублей при условии, что на погашение кредита направляется до 70 процентов от заработной платы.