Собчак показала фигуру на пляжном фото со словами «мир треснул, а ты в бикини»

Телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в бикини на новом фото и порадовала фанатов

Телеведущая Ксения Собчак показала фигуру на новом фото со словами «мир треснул, а ты в бикини» и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует среди скал в раздельном купальнике черного цвета. Журналистка дополнила пляжный образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. На кадре также видно, что она решила отказаться от макияжа.

«Ну что ж, пусть последнее фото этого странного, но счастливого лета будет таким. Не "над пропастью во ржи", а "мир треснул, а ты в бикини"», — подписала Собчак публикацию, которая набрала более 27 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей, отметив, что она находится в отличной форме. «Классная фигура!», «Мир треснул от зависти!», «Ну, что за пантера», «Ксения, прекрасные формы», «Ксения, вы самая красивая женщина на планете», — высказывались они.

В июле Собчак поделилась видео в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Знаменитость станцевала на камеру в разноцветном бикини и зеленом пляжном халате и пошутила на тему того, что она проводит «импортозамещение Бейонсе».