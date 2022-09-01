НАСА заказало у SpaceX еще пять запусков экипажа на МКС

НАСА заказало у компании Маска SpaceX еще пять запусков экипажа на МКС до 2030 года

Американская компания SpaceX, основанная бизнесменом Илоном Маском, получила контракт еще на пять запусков пилотируемых кораблей с экипажем для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Стоимость сделки составила 1,4 миллиардов долларов. В сообщении отмечается, что общее число миссий SpaceX увеличено до 14. Это позволит НАСА в бесперебойном режиме поддерживать американское присутствие на космической станции до 2030 года.

Ранее Менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич рассказал, что управление задействует для доставки астронавтов на МКС корабли как компании SpaceX, так и Boeing.