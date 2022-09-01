Жители одной страны бросились скупать жилье в Москве

Kobaladze realty: спрос на жилье в Москве со стороны жителей Киргизии вырос на 75%

Летом 2022 года значительно вырос спрос на жилье в Москве со стороны киргизов. О том, что жители этой страны практически бросились скупать недвижимость в столице России, сообщается в исследовании агентства недвижимости Kobaladze realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июле количество соответствующих запросов от жителей Киргизии увеличилось на 75,1 процента по сравнению с июнем. Рост показателя был зафиксирован впервые с декабря 2021 года. При этом спрос в июле 2022 года оказался на 10,2 процента ниже результата за аналогичный период 2021 года.

По словам брокера Сыдыка Исирова, основной спрос приходится на однокомнатные или двухкомнатные квартиры с отделкой в новостройках. При выборе объекта жители Киргизии обращают внимание на локацию, предпочитая жилье рядом с метро. Наиболее востребованной станцией является «Новокосино».

В августе сообщалось, что московской недвижимостью начали активно интересоваться жители Азербайджана и Узбекистана. С января по июнь 2022 года рост числа обращений, связанных с покупкой недвижимости в российской столице, составил 31,3 процента.