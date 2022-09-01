Названа новая угроза для Запорожской АЭС

Академик заявил, что ЧС на ЗАЭС может произойти из-за неподходящих условий работы

ЧС на Запорожской АЭС (ЗАЭС) может произойти не только из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и ввиду неподходящих условий работы сотрудников. Именно поэтому данный вопрос можно назвать значимым, в том числе для миссии МАГАТЭ: работа в подобной обстановке может угрожать безопасности электростанции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Несмотря на то что информация на данный момент все же неоднозначная, могу предположить, что действия ВСУ связаны как раз с приездом МАГАТЭ: в это время территория вокруг ЗАЭС должна быть демилитаризована, потому это представляется удачным моментом для осуществления операции, — объяснил эксперт. — Но все же думаю, что опасности для ЗАЭС как для ядерного объекта пока нет. Ничего такого, что не наблюдалось бы ранее, не произошло».

Специалист считает, что главной задачей миссии МАГАТЭ станет уточнение ситуации по обстановке, а также получение информации о том, в какой атмосфере работают операторы, в каком состоянии находятся реакторы и хранилища отработанного топлива. Он также допустил, что могут прозвучать призывы о снижении напряженности вокруг объекта.

«Периодически удары приходятся и на саму ЗАЭС, но объект строился для защиты и от более серьезных угроз, так что пока ничего критичного нет, хотя ситуация, конечно, нервная. Но я не случайно сделал акцент на том, что МАГАТЭ должно будет оценить состояние работы персонала — это немаловажный фактор. Даже если внешней угрозы для объекта нет, работать в обстановке постоянных обстрелов как минимум некомфортно», — заметил Стефанович.

1 сентября администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС, территория которой находится под контролем российской стороны.