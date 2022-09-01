Врач перечислила вызывающие смертельно опасное заболевание повседневные травмы

Врач Кашух: полученные во время работ травмы на даче могут привести к заражению столбняком

Травмы, полученные во время приусадебных работ, могут привести к заражению столбняком, предупредила врач, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с «Известиями» она перечислила смертельно опасные повседневные травмы, которые могут вызвать развитие данного заболевания.

Заражение столбнячной палочкой могут спровоцировать не только обширные травмы: порой достаточно наступить на ржавый гвоздь, несильно порезаться или глубоко проколоть мягкие ткани грязными садовыми инструментами, рыболовным крючком или другими острыми предметами, подчеркнула медик. По ее словам, также нельзя оставлять без внимания полученные на даче ожоги рук и ног, так как эти части тела сильнее всего контактируют с почвой и могут послужить «входными воротами для инфекции».

Кашух напомнила, что столбняк сначала атакует периферические нервные окончания, а без своевременного лечения распространяется на центральную нервную систему. «Этот необратимый и смертельно опасный процесс приводит к судорогам и тяжелейшим мышечным спазмам, которые вызывают остановку дыхания», — объяснила врач.

В заключение Кашух напомнила, что в группе риска заразиться столбняком через повседневные травмы — невакцинированные дети и взрослые, делавшие прививку более десяти лет назад или не имеющие достаточного количества антител к данному заболеванию. По ее словам, данным категориям граждан необходимо незамедлительно обращаться к врачу при получении ран и порезов ржавыми или грязными предметами.

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