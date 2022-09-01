Ученики привязали учителя к дереву и избили его за плохие оценки

NDTV: ученики избили учителя и привязали его к дереву из-за плохо сданного ими экзамена

Ученики в индийском округе Думка, штат Джаркханд, привязали к дереву и избили учителя математики и администратора школы из-за плохих оценок, которые получили на экзамене. Об этом сообщает NDTV.

В инциденте участвовали 11 учеников девятого класса муниципальной школы. Школьники заявили, что учитель математики Суман Кумар специально поставил им плохие оценки за практическую часть теста, из-за чего они завалили экзамен. Пострадавший администратор Сонерам Шоур заносил результаты на сайт Ученого совета Джаркханда.

«Руководство школы не подавало официальных заявлений в полицию по факту произошедшего. После подтверждения инцидента я попросил руководство школы подать жалобу, но они отказались, сославшись на то, что это может испортить дальнейшие карьеры учеников», — сказал руководитель полицейского участка Нитянанд Бхокта.

По данным полиции, так или иначе в происшествии была задействована «большая часть» из 200 учеников школы. Ставший жертвой гнева школьников учитель ранее был директором этого учебного заведения, но позже его сняли с руководства по неназванным причинам. Предположительно, речь может идти о некоем конфликте в коллективе. Чтобы восстановить порядок, девятый и десятый классы на два дня сняли с занятий и распустили по домам.

В то же время руководство школы не смогло продемонстрировать полиции отметки учеников за практическую часть экзамена и назвать дату, когда они были загружены на сайт Совета. До сих пор неизвестно, действительно ли устроившие бунт ученики провалились на экзамене. В полиции предполагают, что они совершили правонарушение только из-за слухов.

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