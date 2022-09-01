Трансгендер потратила миллионы рублей в попытке сделать грудь больше мозга

Транс-женщина Джульетт Стрей потратила деньги фанатов, чтобы сделать грудь больше мозга

Американка Джульетт Стрей в попытке сделать грудь больше мозга потратила миллионы рублей, которые ей подарили фанаты. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Отмечается, что 38-летняя уроженка Атланты начала трансгендерный переход в 2002 году. При этом к настоящему времени она увеличила губы, сделала липосакцию и ринопластику и несколько раз изменила размер бюста. По словам героини материала, она потратила на свое преображение более 100 тысяч долларов (более шести миллионов рублей), большую часть из которых составили деньги поклонников.

В свою очередь, Стрей призналась, что страдает дисморфофобией.

Как только у женщины возникает приступ тревоги, она пытается с ним справиться с помощью коррекции внешности. Так, на данный момент она мечтает вновь увеличить бюст, сделав его на 10 процентов больше собственного мозга.

Ранее в августе сообщалось, что трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, сделал пластику ради глаз как у модели Беллы Хадид и показал свое преображение. На размещенных кадрах 39-летний уроженец Бразилии предстал в белом костюме с глубоким декольте, распустив волосы и дополнив образ контрастным макияжем в коричневой гамме. При этом видно, что внешние уголки его глаз расположены выше, чем внутренние.