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Путин рассказал школьникам шутку о пережевывании пищи

Президент России Путин на открытом уроке рассказал школьникам шутку о пережевывании пищи

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам шутку о пережевывании пищи. Трансляция урока велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Шутка Путина раскрывала его мысль о возможности страны добиться успеха. Президент заявил, что личные успехи приводят к развитию государства, и пошутил о том, что таким успехом может быть даже тщательное пережевывание пищи.

«Помните такую шуточку — тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей», — обратился к школьникам глава государства.

Также во время урока президент рассказал, что школьники освобожденных территорий Украины считали неправдой постройку Крымского моста, а также не знали о совместной истории Украины и России.

Занятие проходит в ходе посещения Путиным Музейного и театрально-образовательного комплекса. Участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

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Валерий Розенберг
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