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Стало известно о совместных аналитических учениях Украины и США

CNN: Украина и США проводят аналитические учения для подготовки действий в Донбассе

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Украина и США проводят совместные аналитические учения, целью которых является в том числе подготовка действий в Донбассе. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Отмечается, что Вашингтон призвал Киев ограничить операцию по целям и по географии, чтобы избежать ее затягивания. «По словам источников, обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях», — сообщает телеканал.

В Пентагоне подтвердили, что имеют контакты с украинскими военными, однако их цель не назвали. Там заявили, что предоставляют Киеву «информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются», и подчеркнули, что окончательные решения принимает Украина.

Ранее пресс-секретарь Пентагона, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер открестился от утверждений, что США передавали Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Он подчеркнул, что поставка комплексов будет происходить по мере готовности.

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Марина Совина
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