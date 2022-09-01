Продающая мороженое россиянка ударила ребенка с аутизмом и попала на видео

В Нижнем Новгороде продавщица мороженого ударила и оскорбила ребенка с аутизмом

В Нижнем Новгороде продавщица мороженого ударила и оскорбила ребенка с аутизмом, назвав его ненормальным. Соответствующее видео опубликовала мать мальчика, сообщает портал NN.RU.

На кадрах видно, как россиянка держит плачущего мальчика за шею на оживленной Нижневолжской набережной. Она кричит и бьет ребенка по рукам, когда тот пытается высвободиться. По ее мнению, мальчик пугает остальных детей. Кроме того, продавщица отчитывает мать ребенка и советует ей запереть больного сына дома в ванной.

На ситуацию обратил внимание глава нижегородского министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Он подчеркнул, что изоляция людей с расстройством аутистического спектра (РАС) не только перечеркнет их жизни, но нанесет вред самому обществу. Мелик-Гусейнов призвал людей оказывать помощь детям с РАС и их родителям. По его мнению, инклюзия — это шанс выжить в современном мире.

Нижегородская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В региональном ГУ МВД уточнили, что пострадавшему мальчику было выписано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда.

Ранее в Севастополе девочку с аутизмом выгнали «в целях безопасности» из игровой комнаты в торговом центре. Позже губернатор города Михаил Развожаев встретился с пострадавшей девочкой и ее мамой. Региональные следователи провели профилактическую работу с сотрудниками игровой комнаты, чтобы не допустить подобные инциденты в будущем.