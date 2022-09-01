Путин рассказал о случае с его матерью и нищим

Президент Путин рассказал, что его мать получила урок великодушия при встрече с нищим

Президент России Владимир Путин рассказал, что встреча его матери с нищим в детстве стала для нее и его самого значимым уроком великодушия. Об этом случае он сообщил во время открытого урока «Разговор о важном». Трансляция урока велась в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства. когда его мать была ребенком, то отказала попросившему еды бродяге. После этого бабушка Путина отругала ее, велела догнать бездомного, а после — накормила нищего, предоставила ему ночлег и наутро дала еды в дорогу.

Путин отметил, что эта ситуация стала для его матери уроком, который она выучила на всю жизнь, а после передала ему.

Также во время урока Путин рассказал школьникам шутку о пережевывании пищи.

Занятие с президентом проходило в ходе посещения Путиным Музейного и театрально-образовательного комплекса. Участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.