В США описали «случайный» сценарий начала ядерной войны

Историк Торрес: высокоразвитый ИИ может «случайно» начать атомную войну

Высокоразвитый искусственный интеллект (ИИ) способен «случайно» начать атомную войну и уничтожить человечество. Такой возможный сценарий описал историк в области глобальных катастроф Эмиль Торрес в американской газете The Washington Post.

«Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. (…) Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов», — уверен автор.

По его словам, ИИ научился обыгрывать человека и в какой-то момент компьютер может прийти к выводу, что его смерть помешает выполнению поставленной задачи.

«Неизвестно, будет ли человечество когда-либо готово к созданию сверхразумной сети, но сегодня точно нет. Наш мир крайне нестабилен, а мы только начинаем постигать технологии, так что создание ИИ было бы равносильно зажженной спичке рядом с фабрикой фейерверков», — допускает специалист.

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