В школах ДНР не осталось воды

«МК»: в школах ДНР сообщили о проблеме нехватки воды для детей и уборки классов

В школах Донецкой народной республики (ДНР) существует проблема нехватки воды. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Учебный год в большинстве школ ДНР начался в дистанционном формате, отмечает издание. Решение перейти на онлайн-формат было принято в связи с опасностью нахождения в зданиях — в республике все еще слышны обстрелы.

Более того, в учебных заведениях не осталось воды — жидкости не хватает не только на гигиенические процедуры, но и на уборку и мытье классных комнат.

«Среди родителей даже ходила грустная шутка о том, что дети будут брать с собой в школу по баклажке с жидкостью», — говорится в материале.

Накануне начала учебного года, 31 августа, Минобороны России заявило о защите школ в Донецкой и Луганской народных республиках и на занятых территориях Украины (Запорожской, Херсонской и Харьковской областях). Помимо этого, глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы ЛНР и ДНР могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября.