Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
3:0
Завершен
Артур Риндеркнеш
US Open (м)
Фабио Фоньини
Завтра
03:30 (Мск)
Рафаэль Надаль
US Open (м)
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|5-й тур
Каролин Гарсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open — парный разряд (ж)
Спорт

Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open

Серена Уильямс стала первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет
Серена Уильямс

Серена Уильямс. Фото: Mike Segar / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open. Об этом сообщает Sport24.

В понедельник, 1 сентября, Уильямс победила эстонку Аннет Контавейт в матче второго круга и стала первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет. Контавейт на данный момент занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса. «Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с ним прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — заявила спортсменка. При этом теннисистка не дает конкретный ответ на вопрос о завершении карьеры.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Она занимает 413-е место в рейтинге WTA.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ
Власти Запорожья рассказали о повреждении на ЗАЭС
Украинским военным предрекли невозможность отвоевать территории
На деревьях нашли устойчивое к бактериям соединение
Линейку на фоне извержения вулкана в российской школе показали на видео
Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильевка на подконтрольной России территории
«Одноклассники» запустили масштабное обновление
Лавров прокомментировал слова Бербок о мнении немецких избирателей
Продающая мороженое россиянка ударила ребенка с аутизмом и попала на видео
Жених и несколько гостей свадьбы загадочно погибли в ночь после праздника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.