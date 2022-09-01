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Минобороны заявило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении четырех пунктов управления ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные за сутки поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В частности, цели были поражены в районах населенных пунктов Часов Яр и Артемовск Донецкой народной республики (ДНР). «Уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в российском военном ведомстве.

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Также удары нанесли по 14-й механизированной бригаде ВСУ и командно-наблюдательному пункту батальона 93-й механизированной бригады в Харьковской области, а также 59 артиллерийским подразделениям.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход операции, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.

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Евгения Куликова
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