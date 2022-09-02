Российского бойца оставили без турнира UFC

Российский боец Шамиль Абдурахимов пропустит UFC 279, так как не смог получить визу США

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Шамиля Абдурахимова оставили без турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

По информации портала, он не смог получить визу США и пропустит UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. Россиянин должен был провести поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Алмейде подберут другого соперника.

20 июля стало известно, что на этом турнире выступит также другой российский боец — Хамзат Чимаев. Он встретится с американцем Нейтом Диасом в главном поединке вечера.

40-летний Абдурахимов, выступающий в тяжелом весе, провел в UFC 10 боев, в которых одержал пять побед и потерпел пять поражений. Последний раз он выходил в октагон в марте 2022 года на турнире UFC Fight Night 204, где проиграл соотечественнику Сергею Павловичу техническим нокаутом в первом раунде.

