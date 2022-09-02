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Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал в TikTok анекдот про Путина и Байдена в самолете

Фото: Remo Casilli / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина, американского лидера Джо Байдена и папу римского. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Так, пошутил Берлускони, в самолете, терпящем ЧП, оказались мировые лидеры и понтифик со своим помощником — на пятерых четыре парашюта. «Первый забирает Байден со словами "я самый главный на Западе", второй берет Путин со словами "я самый главный на Востоке". Третий парашют забирает Берлускони, заявив, что "он самый умный политик в мире», — сказал экс-премьер Италии.

После этого помощник папы предложил понтифику свой парашют, но тот отказался, призвав молодого человека спасаться самому. «На что помощник отвечает: "Берите, ваше святейшество, парашютов осталось два — Берлускони выпрыгнул с моим рюкзаком», — заключил политик.

Берлускони также рассказал, что пришел в соцсеть за молодой аудиторией в преддверии парламентских выборов, в которых его партия примет участие.

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Варвара Кошечкина
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