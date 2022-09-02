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Недалеко от ЗАЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом

В Энергодаре рассказали, что недалеко от ЗАЭС сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом

Фото: Globallookpress.com

Военно-гражданская администрация Энергодара рассказала, что российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сот метров от станции. Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ», — сказано в сообщении.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что ВСУ нанесли удары в районе контролируемого Россией города Энергодар. Отмечается, что удары также были нанесены по Херсону.

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Марина Совина
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