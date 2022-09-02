Bloomberg: ЕС представит новый пакет помощи Украине на пять млрд евро на следующей неделе

Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников

Отмечается, что пакет является частью плана, анонсированного Европейской комиссией в июне. По информации агентства, направленные Киеву средства будут предназначены для покрытия «неотложных расходов, в том числе на выплату зарплат и пособий гражданам Украины.

Представители ЕС также договорились продолжить разработку механизма выделения украинской стороне еще трех миллиардов евро макроэкономической помощи. Источник агентства рассказал, что Германия продолжает настаивать на том, чтобы часть пакета помощи была передана Киеву в качестве безвозвратных грантов, чтобы не увеличивать долговую нагрузку страны.

24 августа стало известно, что США предоставят военную помощь Киеву почти на три миллиарда долларов. С соответствующим заявлением выступил американский лидер Джо Байден в честь Дня независимости Украины.