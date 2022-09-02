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Более половины немцев выступили за сохранение санкций против России

По данным опроса Deutschlandtrend, 53% немцев выступили за сохранение санкций против РФ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Более половины жителей Германии выступили за сохранение экономических санкций против России, несмотря на рост цен на топливо и проблемы для экономики ФРГ. Об этом стало известно из данных опроса Deutschlandtren, проведенного берлинским институтом Infratest dimap, передает Tagesschau.

По информации издания, 53 процента немцев поддержали санкционный режим против Москвы. При этом по результатам подобного опроса в марте число сторонников рестрикций достигало 66 процентов. 40 процентов граждан заявили, что выступают против антироссийских санкций, если они наносят ущерб самой Германии.

Отмечается, что больше всего сторонников санкций среди сторонников партии Зеленых, а меньше всего среди избирателей правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что властям Германии необходимо признать, что санкции против России нанесли больше вреда ФРГ, чем Москве, и обсудить возможность их отмены. По ее словам, немецкие политики должны перестать показывать свое упрямство и инфантилизм.

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Виктория Кондратьева
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