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Путин спел со школьниками гимн России

Президент Владимир Путин в Калининграде спел со школьниками гимн России

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде спел со школьниками российский гимн. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

На кадрах видно, как после исполнения гимна президент говорит: «Здорово!» и обнимает одну из школьниц под аплодисменты присутствующих.

Ранее сообщалось, что в ходе открытого урока Путин рассказал школьникам шутку о пережевывании пищи, которая раскрывала его мысль о возможности страны добиться успеха.

Мероприятие прошло в ходе посещения президентом Музейного и театрально-образовательного комплекса. Участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Марина Совина
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