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Россиянам напомнили симптомы начинающегося инсульта

Терапевт Чернышова: головная боль и асимметрия лица свидетельствуют о начале инсульта

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Верными признаками начинающегося инсульта являются невыносимо сильная головная боль и асимметрия лица, напомнила врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Москвой 24» она рассказала россиянам и о других симптомах, которые свидетельствуют о начале развития смертельно опасной патологии.

Самым красноречивым предвестником инсульта действительно считается резко возникшая асимметрия лица, при которой человек не в состоянии улыбнуться обеими сторонами рта, заявила медик. Однако, по ее словам, существует еще ряд характерных признаков болезни, среди которых — внезапная слабость в руке или ноге, обычно с той же стороны, где и нарушение улыбки, а также затруднение речи. «Человек не может сказать ничего. То есть он хочет сказать, но у него не получается», — добавила Чернышова.

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Помимо этого, как отметила терапевт, инсульт может сопровождаться дезориентацией человека в пространстве и в некоторых случаях потерей сознания. При появлении одного или нескольких из этих симптомов Чернышова настоятельно рекомендовала незамедлительно обращаться за помощью к врачу.

Ранее сообщалось, что специалисты Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) научились предсказывать вероятность инсульта по анализам крови. Оказалось, что у людей с группой крови А (второй) на 16 процентов увеличен риск развития раннего инсульта.

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Наталья Обрядина
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