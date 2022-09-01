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Ранний инсульт научились предсказывать по анализам крови

Neurology: анализ крови предскажет вероятность развития раннего инсульта

Фото: Shutterstock

Специалисты Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) научились предсказывать вероятность развития раннего инсульта по анализам крови. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Для этого ученые провели метаанализ 48 исследований по ишемическому инсульту, вызванного нарушением кровообращения у людей до 60 лет. В общей сумме были изучены данные 17 тысяч пациентов с инсультом и 600 тысяч здоровых испытуемых, у которых этого заболевания никогда не было. После чего медики рассмотрели хромосомы участников из первой группы, чтобы обнаружить определенные закономерности.

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Оказалось, что увеличить риск появления раннего инсульта может группа крови А (вторая) – на 16 процентов. Однако как в раннем, так и в более позднем возрасте чаще всего с этим заболеванием сталкивались носители группы В (третьей). Реже всего инсульт встречался у людей с группой крови О (первая), в таком случае шансы на проблемы с сосудами снижался на 12 процентов.

В августе 2022 года в Оксфордском университете выявили, что сокращения потребления поваренной соли и ее замена альтернативными вариантами снижает кровяное давление и уменьшает риск появления инсульта.

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Елена Апазиди
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