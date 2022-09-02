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Арестованный корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго

Арестованный в Запорожской области корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго

Кадр: РИА Новости

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивший самоподрыв в центре города Токмак Запорожской области, во время ареста убил росгвардейца и ранил второго. Об этом сообщает Baza.

По сведениям издания, в ночь на 2 сентября в полицию Токмака сообщили о неизвестном, пытавшемся попасть в один из домов. Для проверки отправили оперуполномоченного из местного УВД и двух росгвардейцев.

Они побеседовали с мужчиной, после чего тот поднялся в квартиру и бросил в них гранату. Сотрудников Росгвардии ранило, а нападавший переместился в подвал и открыл стрельбу по полицейскому. Ответным огнем сотруднику полиции удалось ранить мужчину, после чего к дому прибыл спецназ. Силовики оцепили дом, однако нашли в здании лишь следы крови.

Раненых росгвардейцев доставили в больницу Токмака, один из них находится в реанимации, второго спасти не удалось.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре города Токмак. По его словам, во время ареста корректировщик привел в действие гранату и подорвал себя вместе с ней. При этом Рогов уточнил, что в происшествии никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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