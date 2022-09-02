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Экс-солистка «Блестящих» поделилась подробностями суда с бывшим мужем

Певица Ксения Новикова рассказала о суде с бывшим мужем из-за недвижимости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, экс-солистка поп-группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Алексей Сорокин в рамках судебного разбирательства из-за общей недвижимости потребовал взыскать с нее расходы на оплату услуг представителя. Артистка поделилась подробностями истории в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Новикова рассказала, что ее бывший супруг потребовал оплатить его издержи по иску, который сам подал. Сумму оценили в 200 тысяч рублей. По словам певицы, Сорокин пытается отобрать дом, который она построила на свои деньги, находясь с ним в браке.

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Артистка отметила, что прошло несколько заседаний, однако о конкретных результатах не рассказала. Она также обратилась к общим друзьям. «Дорогие мои, пожалуйста, покормите там Лешку, а то, видимо, совсем у него дела плохи, обнищал парень, бедный», — заявила Новикова.

Новикова рассказала о разбирательстве в июне 2022 года. Она вышла замуж за Сорокина в 2015 году. Позже пара решила переехать за город и построить дом на участке, который Новикова приобрела еще до брака. Через три года после развода ее бывший муж решил претендовать на половину коттеджа и половину участка.

Нина Ташевская
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