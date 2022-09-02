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Военный суд Мьянмы приговорил лидера оппозиции еще к трем годам тюрьмы

Военная хунта в Мьянме осудила экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи еще на три года заключения
Аун Сан Су Чжи

Аун Сан Су Чжи. Фото: Franck Robichon / Reuters

Военный суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника Мьянмы, лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира 76-летнюю Аун Сан Су Чжи еще к трем годам заключения по обвинению в фальсификации выборов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ее адвокатов.

Су Чжи уже была приговорена судом, подконтрольным военной хунте, к 20 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения. Если ее признают виновной по всем пунктам, ей может грозить почти 200 лет тюрьмы.

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Суд признал ее виновной в мошенничестве на всеобщих выборах в ноябре 2020 года, на которых подавляющим большинством голосов победила ее партия, Национальная лига за демократию (НЛД). Новый приговор включает каторжные работы. Общественность и СМИ не имели доступа к закрытым слушаниям, а военные не давали ее адвокатам общаться с журналистами.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

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Анжелика Бережная
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