В Кремле объяснили невозможность участия Путина в прощании с Горбачевым

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин не попрощается с Горбачевым из-за занятости

Прощание Путина с Горбачевым попало на видео

Начало событий в новости Прощание Путина с Горбачевым попало на видео

Президент России Владимир Путин не имеет возможности попрощаться с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в субботу, 3 сентября, из-за плотного графика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, в субботу у президента будет очень насыщенный рабочий день, который уже полностью занят.

«Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму - все-таки ему же там выступать. Поэтому много очень [дел] завтра», — описал график Путина Песков.

Первого сентября глава государства уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Прощание Путина с Горбачевым попало на видео.

Бывший президент Советского Союза скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

В Кремле сообщили, что в прощании с Горбачевым будут «элементы государственных похорон». Оно состоится в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов.