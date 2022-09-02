Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле объяснили невозможность участия Путина в прощании с Горбачевым

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин не попрощается с Горбачевым из-за занятости
Начало событий в новости Прощание Путина с Горбачевым попало на видео

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин не имеет возможности попрощаться с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в субботу, 3 сентября, из-за плотного графика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, в субботу у президента будет очень насыщенный рабочий день, который уже полностью занят.

«Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму - все-таки ему же там выступать. Поэтому много очень [дел] завтра», — описал график Путина Песков.

Материалы по теме:
«Ничего у своей страны и своего народа не украл» Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
«Ничего у своей страны и своего народа не украл»Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
31 августа 2022
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца» Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца»Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
30 августа 2022
Директор перестройки. Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Директор перестройки.Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
31 августа 2022

Первого сентября глава государства уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Прощание Путина с Горбачевым попало на видео.

Бывший президент Советского Союза скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

В Кремле сообщили, что в прощании с Горбачевым будут «элементы государственных похорон». Оно состоится в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о значительных потерях ВСУ во время наступлений
В Кремле объяснили невозможность участия Путина в прощании с Горбачевым
Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского
Кремль ответил на вопрос о чтении Путиным книг о самом себе
России предсказали рост спроса на газ
Квартиры в российском поселке залило водой из-за ремонта крыши
Анна Семенович показала на видео губы после коррекции
На Украине заявили о недоверии к МАГАТЭ
В Кремле оценили последствия введения потолка цен на российскую нефть
Французский газовый гигант уйдет из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.