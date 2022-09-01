Прощание Путина с Горбачевым попало на видео

Появилось видео прощания Владимира Путина с Горбачевым в ЦКБ

Президент России Владимир Путин перед вылетом в Калининград приехал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) попрощаться с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Прощание Путина с политиком попало на видео, его сняли журналисты кремлевского пула. Кадры появились в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах глава государства возлагает букет бордовых роз ко гробу Горбачева и несколько минут стоит возле него. После этого Путин поклонился.

Ранее в Кремле сообщили, что в прощании с Горбачевым будут «элементы государственных похорон». Прощание с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.