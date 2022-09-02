Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 лет

Актер Сергей Николаев, игравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 46 лет
Сергей Николаев

Сергей Николаев. Фото: группа театра «Комедианты» во «ВКонтакте»

Актер Сергей Николаев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба петербургского Государственного драматического театра «Комедианты».

«Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев», — говорится в некрологе.

Смерть артиста наступила 31 августа, причины не уточняются. Театр также отменил спектакли, где был задействован Николаев. Прощание с актером пройдет 5 сентября в театре «Комедианты», добавили в пресс-службе, отпевание состоится во Владимирском соборе Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что 30 августа в возрасте 80 лет умер народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 лет
В Евросоюзе прокомментировали остановку «Северного потока»
УЕФА оштрафовал ПСЖ на десять миллионов евро
Гендиректор МАГАТЭ отверг любые манипуляции организацией
Британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до вечера
Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой
Психолог посоветовала бороться с осенней хандрой с помощью веток
Семьям в Брюсселе предрекли проблемы с оплатой счетов
Названы три наводящие ужас на НАТО российские ракеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.