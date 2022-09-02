Раскрыт точный дизайн iPhone 14 Pro

MacRumors: iPhone 14 Pro получат объединенный вырез вместо «моноброви»

Новые смартфоны Apple будут иметь модифицированный экранный вырез. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как сообщил тематическому медиа информированный источник, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат экранный вырез, состоящий из двух элементов — круглого и прямоугольного. Однако во время использования телефона владелец девайса будет видеть один прямоугольный элемент. Согласно раскрытым данным, пиксели между двумя элементами будут затемнены, чтобы визуально те были объединены в единый вырез.

Раскрывший точный дизайн передней панели смартфонов инсайдер заметил, что iOS будет менять размеры выреза в зависимости от задачи. Так, данный элемент будет сужаться или растягивать при получении уведомлений и отображении определенного контента на экране устройства.

Позже авторитетный автор Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что двойной вырез на дисплее смартфонов будут выглядеть как единый элемент. Гурман заметил, что иначе два отдельных элемента на экране iPhone 14 Pro «выглядели бы странно». Презентация новых устройств Apple намечена на 7 сентября.

Apple выпускает смартфоны с «монобровью» с 2017 года. В январе известный инсайдер Росс Янг заявил, что американская компания откажется от посторонних элементов на экранах iPhone не раньше 2024 года.