Россия обвинила США в препятствовании мирным переговорам Палестины и Израиля

Глава департамента МИД России заявил, что США препятствуют переговорам Палестины и Израиля

США препятствуют возобновлению мирных переговоров Палестины и Израиля, при этом последние вспышки вооруженного противостояния между ними свидетельствуют об ущербности такого подхода. С таким обвинением в адрес Вашингтона в интервью РИА Новости выступил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

«Перспективы возобновления палестино-израильского политического диалога сегодня не просматриваются. Главным препятствием этому считаем тревожную динамику развития ситуации "на земле". Перезапуску мирного процесса не способствует и линия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что с приходом в Белый дом Джо Байдена однозначно произраильский курс предыдущей администрации претерпел определенную корректировку, Вашингтон по-прежнему делает ставку на концепцию "экономического замирения" Палестины, игнорируя политическую составляющую конфликта», — заявил глава департамента МИД.

Он добавил, что разорвать порочный круг насилия между палестинцами и израильтянами можно только через комплексное урегулирование конфликта по формуле «два государства для двух народов» в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой.

Кроме того, российский дипломат отметил, что визит Байдена в Палестину, состоявшийся в середине июля, в очередной раз продемонстрировал «отсутствие у нынешней администрации желания предпринимать какие-либо практические шаги для вывода ближневосточного урегулирования из тупика».

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение. Число жертв эскалации составило 49 человек, в числе погибших 19 детей и четыре женщины, 360 человек получили ранения. Перемирие вступило в силу 7 августа.