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Президент Аргентины прокомментировал покушение на вице-президента

La Nación: президент Аргентины Фернандес заявил о попытке убийства вице-президента Киршнер

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства нападение мужчины с пистолетом на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Об этом пишет издание La Nación со ссылкой на спецобращение главы государства.

«Сегодня около 21:00 (03:00 мск) мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии [в 1983 году]», — заявил Фернандес.

Глава государства считает, что вице-президент осталась жива «по какой-то невероятной причине», поскольку направленное на нее заряженное оружие дало осечку.

Фернандес объявил пятницу выходным днем для проведения маршей в поддержку вице-президента.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 сентября? когда Фернандес де Киршнер выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавший задержан, им оказался 35-летний гражданин Бразилии, который уже был арестован в марте за ношение оружия.

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Марина Совина
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