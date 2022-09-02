Один цвет волос стал новым трендом

Парикмахер Анджела Хейзелтон назвала рыжий цвет волос новым трендом

Редакторы модного журнала Glamour совместно с парикмахером Анджелой Хейзелтон назвали один цвет волос новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о рыжем цвете волос. По словам колориста, в последнее время она ежедневно проводит в своем салоне красоты Marie Robinson в Нью-Йорке окрашивания в упомянутый тон. «Рыжий цвет действительно сейчас завоевывает популярность. Его уже носили модель Джиджи Хадид и актриса Зендея», — рассказала Хейзелтон.

Помимо этого, как отмечает специалистка, сегодня стали также актуальны различные вариации данного цвета. Например, эксперт предлагает обратить внимание на насыщенный каштановый, клубничный блонд с молочным подтоном, мандариновый и «красное дерево».

В августе редакторы портала The Voice перечислили самые модные цвета волос осенью 2022 года. По их словам, актуальными станут окрашивания «жареный каштан», «теплая корица» и «уютный блонд». Отмечается, данные оттенки смотрятся на прядях благородно и придают им глубину.