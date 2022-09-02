Перечислены смертельно опасные виды домашних ремонтных работ

Express: ремонтники предостерегли от самостоятельной починки газа, крыш и розеток

Ремонтники из британской компании Help Me Fix предостерегли от самостоятельного выполнения некоторых домашних работ, например починки газа, крыш и розеток. Эти и другие рискованные виды работ они перечислили в беседе с изданием Express.

Так, любой вид работ, связанный с электричеством, нужно перепоручить специалистам, даже смену розетки. То же касается ликвидации слоя старой краски — некоторые из таких красок содержат ядовитые вещества. Кроме того, продолжили представители ремонтной компании, самостоятельно нельзя осуществлять шлифовочные работы на больших площадях.

«Есть риск, что древесная пыль будет содержать определенные химические вещества, которые могут быть вредными. Древесная пыль может содержать большое количество кремнезема, что может вызвать затруднение дыхания и даже заболевания легких», — уточнили специалисты.

К опасным домашним работам они также отнесли починку крыш, снос внутренних стен дома, а также любую работу, связанную с газом, и рубку деревьев.

«Для вырубки деревьев или высоко расположенных ветвей потребуется много опасных инструментов, необходимо подняться на большую высоту. Если это не будет сделано безопасным, правильным образом, риск травмы слишком велик», — заключили ремонтники.

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