Влияние расширения тарифного коридора ОСАГО на цены страховки определено

Эксперт Шкуматов: тарифный коридор ОСАГО не повлияет на цены на страховку

Расширение тарифного коридора ОСАГО не повлияет на цены на страховку, заявил автоэксперт, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По словам специалиста, Центробанк таким образом проводит постепенную реформу отрасли. В будущем возможна полная отмена тарифного коридора, предположил он в беседе с «Лентой.ру».

Новые тарифы ОСАГО для большинства категорий автовладельцев начнут действовать с 13 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В частности, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Это нужно для того, чтобы страховщики могли учитывать риски в условиях подорожания запчастей. Для водителей легковых автомобилей базовая ставка будет рассчитываться в промежутке от 1646 до 7535 рублей. Что касается общественного транспорта, то в этом случае коридор будет увеличен на 17,8 процента в обе стороны.

Цена на ОСАГО не поднимется

Расширение тарифного коридора ОСАГО не означает повышение цены на страховку, подчеркнул Шкуматов. «Поскольку мы все жили почти 20 лет в условиях, когда цена определялась государством, нам сложно понять, что тарифный коридор не влияет на цену. Тарифный коридор это диапазон базовой ставки, в рамках которого страховая компания индивидуально для каждого автомобилиста может выбирать тариф», — высказался эксперт.

Величина страховой премии определяется индивидуально для каждого автовладельца в рамках тарифного коридора последние два года, отметил специалист. «Тарифный коридор очень широкий, от 2 до 40 тысяч рублей. Страховая компания может назначить любой тариф в этих пределах», — указал эксперт.

Уже сейчас, до расширения тарифного коридора, цена на ОСАГО может быть 40 тысяч рублей. Страховщиков и так ничего не сдерживает повышать цены, это уже было разрешено текущими параметрами тарифного коридора. Но ведь этого нет. Потому что между страховыми компаниями конкуренция. Она обеспечивается в том числе за счет авто-маркетплейсов, которые по сути выполняют функции рыночного регулятора, когда неадекватные, скажем так, по цене предложения тут же отсекаются Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок»

Новая реальность

В августе 2020 года страховые компании впервые за более чем 20 лет существования ОСАГО получили право назначать индивидуальный тариф для каждого автомобилиста, напомнил Шкуматов. «Раньше дифференциация была на уровне региона, а сейчас цена индивидуальна для каждого страхователя. То есть стало не 85 тарифов, а 40 миллионов вариантов цен. Они рискнули, пошли в этом направлении, конкуренция запустилась, и появились страховые маркетплейсы», — рассказал эксперт.

Страховые компании должны более активно рассказывать об этих изменениях, счел он. «Просто мы еще не привыкли к тому, что уже несколько лет живем в новой реальности. А мы еще мыслим старыми категориями ОСАГО, которого уже нет», — указал специалист.

Нам это въелось под корку, что расширение тарифного коридора равно повышению цен на ОСАГО, но это вообще не так. Мне кажется, что здесь недоработка самих страховых компаний, которые должны оповещать своих клиентов о том, что поменялось Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок»

Для того, чтобы получить наиболее выгодное предложение, автовладельцу теперь нужно самостоятельно изучить рынок. «Для этого есть страховые маркетплейсы, которые тоже появились недавно. Они сейчас предлагают автовладельцам возможность выбора из пары десятков предложений при чем в режиме реального времени», — сообщил автоэксперт.

Реформа страхования

Расширение тарифного коридора ОСАГО является частью реформы автострахования, счел Шкуматов. «Центробанк уже много лет проводит реформу ОСАГО. Изначально ОСАГО было очень проблемным. До четверти всех страховых случаев решалось через суды. А сколько было мошенников? ЦБ начал реформу для того, чтобы привести его в божеский вид. Но поскольку это касается 40 миллионов автовладельцев, естественно быстро они это сделать не могут, поэтому они плавно реформируют ОСАГО из жесткой схемы, которая на 100 процентов регулируется государством, в сторону нормального вида страхования», — отметил эксперт.

Специалист предположил, что регулятор ведет отрасль в сторону вмененного страхования. «То есть из ОСАГО должно получиться ВСАГО. Что это означает? Что я как автовладелец буду выбирать из всех предложений наиболее выгодное для себя. Грубо говоря, не будет вообще никаких ограничений по цене. Она будет определяться исключительно рыночными механизмами», — предположил Шкуматов.

Единственное, что останется из старого ОСАГО это скидки, только они трансформируются во что-то по типу кредитных рейтингов. Если у человека нет ДТП, он аккуратно водит, то у него страховой рейтинг будет высокий и соответственно страховые компании будут предлагать ему наименьший тариф на ОСАГО, если говорить про водителей которые регулярно попадают в ДТП, злостно нарушают ПДД у них страховой рейтинг будет низким и цены на ОСАГО будут выше Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок»

Основная причина расширения тарифного коридора заключается в отходе от него полностью, счел эксперт. «Я думаю, что следующим или через шаг действием будет его отмена. В этом случае страховая компания сможет назначать вообще любой тариф, по договоренности, естественно», — заключил специалист.

В конце июля газета «Коммерсантъ» писала, что страховые компании начали предлагать автовладельцам приобрести ОСАГО в кредит или в рассрочку. Российское законодательство не предполагает возможность подобной продажи, указали в Центробанке. Однако страховая премия может быть уплачена с кредита, который страхователи получили у банка-партнера страховщика.