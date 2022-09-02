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В России рассказали о применении «парадных» танков Украиной

«Российская газета»: Украина применила выпущенные небольшой партией танки Т-64БМ2

Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС

Из-за понесенных потерь вооруженные формирования Украины задействовали резервы. К линии боевого соприкосновения перебросили танки Т-64БМ2, которые выпустили небольшой партией. О применении модернизированных машин сообщила «Российская газета».

Отмечается, что партию из 13 танков Т-64БМ2 изготовили для участия в параде в августе 2021 года. После торжеств большую часть модернизированных машин передали 92-й отдельной механизированной бригаде, а три танка, которые находились в Харьковском командном училище, уничтожили ракетным ударом.

Т-64БМ2, который стал развитием советского Т-64Б, получил двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 лошадиных сил, камеру заднего вида, новые прицелы и средства связи.

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В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию российского танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

В июле аналитик Алексей Суконкин сообщил, что переданные Украине польские танки PT-91 построены на основе советских Т-72 «Урал» и соответствуют устаревшим модификациям танка по уровню защищенности.

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Даниил Иринин
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