Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия в случае переизбрания

Экс-президент США Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия при переизбрании
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помилует осужденных за штурм Капитолия в случае, если вновь станет главой государства. Об этом он сказал в интервью программе Wendy Bell Radio, передает РИА Новости.

«Если я решу избираться, я буду очень внимательно присматриваться к возможности полного помилования. Потому что мы не можем позволить происходить такому. И я говорю о полном помиловании для многих», — отметил экс-президент.

Политик подчеркнул, что речь идет о помиловании «с извинениями от правительства». Трамп добавил, что встречался со сторонниками, которые проходят по делу о штурме — республиканец поддерживает их финансово.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Десятки людей были задержаны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В России пообещали прекратить продажу нефти из-за ограничения цен
В Грузии высказались о будущем безвизового режима с Россией
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах
В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян
В Госдуме осудили отказ в выдаче визы США главе МВД
Американский разведчик раскрыл обман Зеленского
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Путин спел со школьниками гимн России
Россиянин Рублев вышел в третий круг US Open
Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.