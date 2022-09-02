Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия в случае переизбрания

Экс-президент США Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия при переизбрании

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помилует осужденных за штурм Капитолия в случае, если вновь станет главой государства. Об этом он сказал в интервью программе Wendy Bell Radio, передает РИА Новости.

«Если я решу избираться, я буду очень внимательно присматриваться к возможности полного помилования. Потому что мы не можем позволить происходить такому. И я говорю о полном помиловании для многих», — отметил экс-президент.

Политик подчеркнул, что речь идет о помиловании «с извинениями от правительства». Трамп добавил, что встречался со сторонниками, которые проходят по делу о штурме — республиканец поддерживает их финансово.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Десятки людей были задержаны.